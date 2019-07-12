Москва, , 12:39 — REGNUM

Сегодня, 12 июля, рубль торгуется с понижением, несмотря на то, что повсеместное давление на доллар сохраняется, а нефть продолжает попытки роста, отвоевывая отметку $67 за баррель Brent. После вчерашней просадки в район 62,70 руб., пара доллар рубль снова вернулась к тестированию ровня 63 руб., прибавляя с начала сессии четверть процента, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Причиной такого поведения российской валюты является возобновление разговоров о санкциях в отношении госдолга РФ. Накануне палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского госдолга из-за предполагаемого вмешательства в американские выборы», — пояснил эксперт.

Этих сообщений хватило, чтобы повлечь фиксацию прибыли, тем более что текущие уровни для этого более чем привлекательны, а «фактор пятницы» только дополняет картину. Другие законопроекты подобного рода, которые неоднократно озвучивались чиновниками Белого дома, откладывались.

«Вполне возможно, что и в этот раз угрозы ограничатся словами и до дела не дойдет. Но сам факт упоминания об ограничениях после продолжительной паузы создает дискомфорт в рядах участников рынка, а значит, в ближайшей перспективе ослабление рубля и российских активов в целом может получить развитие.

При этом давление на нашу валюту ограничивает рост цен на нефть в сочетании со слабым долларом на рынке Форекс, а на следующей неделе рубль начнет ощущать поддержку со стороны налогового периода», — считает Николаев.

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