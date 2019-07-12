Москва, , 12:33 — REGNUM

Минтруд РФ регулярно индексирует уровень прожиточного минимума вслед за ростом цен, это часть обязательных функций в работе ведомства, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Допустим, ровно год назад, по итогам II квартала 2018 года, Минтруд поднимал прожиточный минимум примерно на ту же самую официальную величину, что и сейчас: на 4% для трудоспособного населения, на 3,8% для пенсионеров, и чуть больше, на 4,3% для детей.

Вся методика расчётов прописана нормативными документами, составители которых исходят из неких формально-абстрактных медицинских норм потребления продуктов, кому сколько положено съесть, и понятно, что всё это очень далеко от жизни», — пояснил эксперт.

Считается, например, что ребёнок должен потреблять больше пенсионера, в том числе наверное лучше питаться. Трогательная забота о детях в пределах 10−11 тысяч рублей, на которые прожить ребёнку месяц, очевидно, невозможно. Но так этот механизм и работает вот уже много лет.

«И так же естественно, что по чисто формально-нормативным причинам у Минтруда нет возможности пересмотреть прожиточный минимум кардинально: скажем, взять и повысить его величину вдвое. Нужны основания! А ведомство может лишь руководствоваться в этом вопросе формальными данными Росстата, которые разумеется давно не отражают реальной картины того, насколько выросли цены», — отметил Капустянский.

Год назад прожиточный уровень пенсионера официально считался на федеральном уровне равным 8583 рубля, и это уже после индексации Минтруда. Теперь будет 9236 рублей.

Та и другая цифра, разумеется, за гранью бедности ‑ и каждый здоровый на голову человек прекрасно осознаёт, что цены на продукты в магазинах выросли с лета 2018 года куда сильнее.

«Для трудоспособного гражданина цифры прожиточного минимума чуть выше, но всё равно малы и нереалистичны: год назад это было 11 тыс. 280 руб, сейчас будет 12 тыс. 130 руб. Не говоря уже о плате за услуги ЖКХ, которые вообще непонятно толком, как в этих цифрах прожиточного минимума учитываются.

Очевидно, что никак, и что вообще за людей, доход которых находится официально в пределах ниже прожиточного минимума, должно бы по-хорошему давно доплачивать не меньше 50% от квитанции за ЖКХ государство», — считает эксперт.

Другое дело, что вообще сам факт, что формальные цифры прожиточного минимума вообще продолжают пересматривать, за этим как-то следят, позволяет хотя бы в пределах этих 4% индексировать, подтягивать социальные пенсии (для тех, у кого не хватило выслуги лет): такие пенсии не могут быть ниже обозначенного Минтрудом прожиточного минимума, а регионы могут в свою очередь устанавливать и сами более высокий уровень.

«Соответственно, те пенсионеры, у кого выходит меньше, могут обращаться в Пенсионный фонд РФ за доплатами, с федерального и соответственно с регионального уровня. Так что повышение прожиточного минимума не автоматически, но влечёт всё же за собой и рост минимальных пенсий, а следом подтягивает и размеры других выплат, пособий», — высказал свою точку зрения Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, Минтруд РФ предлагает повысить прожиточный минимум в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса.

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