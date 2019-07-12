Сеул, , 12:42 — REGNUM

Ожидается, что к концу 2019 года мировые инвестиции в сферу полупроводников сократятся на 30%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей аналитической компании IC Insights.

Согласно опубликованным данным, в 2019 году инвестиции в сферу полупроводников (в том числе таких компаний, как Samsung Electronics, SK Hynix и Micron Technology) составили $17 млрд, что на 28% меньше, по сравнению с 2018 годом.

Известно, что объем инвестиций в оборудование для производства полупроводниковой памяти DRAM в 2015 году составил $11 млрд, в 2016 году — $9 млрд, в 2017 году — $16 млрд, в 2018 году — $24 млрд.

«Избыток товара ведет к обесцениванию. Цены на полупроводниковую память продолжат падать до конца года из-за крупных инвестиций в данную отрасль, — сообщили представители IC Insights. — Однако избыток товара в текущем году компенсируется снижением затрат, что позволит сбалансировать спрос и предложение в 2020 году».

По данным компании SEMI, предоставляющей оборудование, материалы и услуги для производства полупроводников, в 2019 году мировые продажи оборудования для производства полупроводников сократятся на 18%, до $52,7 млрд.