Барнаул, , 13:18 — REGNUM

По итогам июня 2019 года Алтайский край вошёл в пятёрку регионов Сибирского федерального округа с минимальными ценами на продовольствие. Как сообщили сегодня, 12 июля, корреспонденту ИА REGNUM в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, край, согласно данным статистики, лидирует по дешевизне в 23 из 24 позиций социально значимых продуктов питания.

«Самые низкие средние потребительские цены в магазинах региона по сравнению с другими субъектами Сибири сложились на масло подсолнечное (87,29 руб./кг), муку пшеничную (26,86 руб./кг), крупу гречневую-ядрицу (31,19 руб./кг), соль (9,47 руб./кг) и лук (43,21 руб./кг)», — пояснили чиновники.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам первого квартала 2019 года розничный товарооборот в Алтайском крае составил 101,7 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 1,2% к аналогичному периоду прошлого года. В сегменте продовольственных товаров наибольшее увеличение розничных продаж было отмечено по картофелю (105,3%), молочным продуктам (103,1%), кондитерским изделиям (102,4%).

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В июне 2019 года индекс потребительских цен на продовольственные товары в Алтайском крае составил 99,6% к маю текущего года.