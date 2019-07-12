Токио, , 12:21 — REGNUM

Японская компания BITPoint, которая проводит операции с криптовалютами, объявила о крупной утечке средств. Как заявили в компании 12 июля, после хакерского атаки криптобиржа приостановила работу. Об этом сообщает CTV News.

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Как следует из сообщения компании, из её управления пропало около 3,5 млрд иен ($32,3 млн) в различных цифровых валютах. Очевидный взлом был обнаружен после того, как вечером 11 июля в системе исходящих денежных переводов биржи появилась ошибка.

Уточняется, что криптовалюта пропала с так называемого «горячего кошелька», который подключён к интернету, при этом валюта, хранящаяся в «холодных кошельках», находящихся в автономном режиме, не пострадала. Из $32 млн, выведенных хакерами с платформы, $24 млн принадлежали клиентам. Остальное было средствами компании.

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На данный момент компания выясняет детали инцидента. В BPJ заявили, что готовы нести ответственность за происшедшее и возместить ущерб, понесённый клиентами из-за действий хакеров.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года жертвой хакерской атаки стал оператор криптовалютной биржи Tech Bureau Corp в Японии. Киберпреступники украли с платформы 6,7 млрд иен ($60 млн). Уточняется, что злоумышленники похитили несколько типов криптовалют. Факт взлома администрация биржи обнаружила только три дня спустя.