Москва, , 12:18 — REGNUM

Рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников показывает, что большинство крупных компаний предпочитают нанимать студентов и выпускников тех вузов, где уделяют больше внимания подготовке студентов к современным реалиям, а не обучают их по давно устаревшим методичкам, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«К сожалению, таких учебных заведений достаточно мало, из-за чего выбор у работодателей не велик. Если говорить про IT отрасль, то большинство лекторов помимо преподавательской деятельности в топовых вузах: МФТИ, МГУ, ВШЭ, также имеют работу в крупнейших компаниях: Yandex, Mail.ru GROUP и т. д, и могут помочь своим ученикам с трудоустройством», — считает эксперт.

Конкурировать с действующими лидерами невероятно сложно. Необходимо перестраиваться под современные реалии и нанимать на работу признанных специалистов в своей отрасли, которые помогут создавать актуальную учебную программу. Такие специалисты стоят дорого, так что без денежных вливаний обойтись не получится.

«Чтобы попасть на стажировку в крупную западную компанию (вроде Google), российскому студенту необходимо пройти тестирование и несколько этапов собеседования.

В данном процессе полученный диплом будет играть второстепенное значение. На него могут обратить внимание в самую последнюю очередь, когда необходимо будет принять окончательное выбор из двух одинаковых кандидатов с идентичным уровнем знания», — пояснил Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц.

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