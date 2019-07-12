Москва, 12 июля 2019, 12:18 — REGNUM
Рейтинг российских вузов с самыми высокими зарплатами выпускников показывает, что большинство крупных компаний предпочитают нанимать студентов и выпускников тех вузов, где уделяют больше внимания подготовке студентов к современным реалиям, а не обучают их по давно устаревшим методичкам, заявил корреспонденту ИА REGNUMэксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.
Конкурировать с действующими лидерами невероятно сложно. Необходимо перестраиваться под современные реалии и нанимать на работу признанных специалистов в своей отрасли, которые помогут создавать актуальную учебную программу. Такие специалисты стоят дорого, так что без денежных вливаний обойтись не получится.
Как сообщало ИА REGNUM, сервис по поиску работы Superjob составил рейтинг российских высших учебных заведений, выпускники которых могут рассчитывать на зарплату в 100 тыс. рублей и более в месяц.
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