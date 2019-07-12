Киев, 12 июля 2019, 12:23 — REGNUM
Ситуация вокруг рынка земли на Украине снижает ВВП страны примерно на 1%, заявил экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев 12 июля в интервью телеканалу «Громадське».
Эксперт считает, что жителям Украины не стоит бояться открытия рынка земли. Его можно сделать прозрачным благодаря системе «Prozorro.Продажи».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко заявил, что Европейский союз якобы пообещал Украине 0,5 млрд евро за то, что Украина откроет свой рынок земли.
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