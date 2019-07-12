Киев, , 12:23 — REGNUM

Ситуация вокруг рынка земли на Украине снижает ВВП страны примерно на 1%, заявил экономист Европейского банка реконструкции и развития Сергей Гуриев 12 июля в интервью телеканалу «Громадське».

"Это, безусловно, один из драйверов роста. И разные оценки говорят о том, что действующая ситуация с отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на один процент», — рассказал он.

Эксперт считает, что жителям Украины не стоит бояться открытия рынка земли. Его можно сделать прозрачным благодаря системе «Prozorro.Продажи».

"Мне кажется, народу нужно объяснить, что такое земельная реформа. Действующая ситуация не способствует благополучию людей, которые живут и работают на земле. Тот факт, что землю нельзя использовать в качестве залога, нельзя продать, означает, что производительность сельского хозяйства ниже, чем могла бы быть», — отметил Гуриев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко заявил, что Европейский союз якобы пообещал Украине 0,5 млрд евро за то, что Украина откроет свой рынок земли.

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