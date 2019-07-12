Москва, , 12:10 — REGNUM

Санкции Соединенных Штатов против суверенного долга России, в случае их введения, в первую очередь, ударят по американским инвесторам, заявил 12 июля глава Американской торговой палаты в РФ (AmCham) Алексис Родзянко.

«От этих санкций пострадают, в первую очередь, американские инвесторы, которые являются крупными держателями таких ценных бумаг. — заявил РИА Новости Родзянко. — Это не самый желаемый результат».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Палата представителей Конгресса США одобрила поправку к проекту американского оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая предусматривает введение санкций в отношении российского суверенного долга.

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