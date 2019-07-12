Пекин, , 11:59 — REGNUM

Соединенные Штаты и Китай должны вместе обсудить пути урегулирования разногласий в сфере торговли сельскохозяйственной продукции, заявил 12 июля официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан.

«США и Китай на основе принципов взаимного уважения и равенства должны обсудить пути урегулирования разногласий в сфере сельскохозяйственной продукции», — цитирует ТАСС Шуана.

Таким образом замглавы МИД КНР прокомментировал обвинения президента США Дональда Трампа в том, что Пекин не выполняет своего обещания увеличить закупки американской сельхозпродукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что Китай подводит США и не закупает у американских «великолепных фермеров сельскохозяйственную продукцию, а говорил, что будет». При этом глава Белого дома выразил надежду, что уже в скором времени Пекин «начнет это делать».

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