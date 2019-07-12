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Представители южнокорейской судостроительной компании Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DMSE) подписали соглашение о стратегическом партнерстве с представителями многонациональной компании MAN Energy Solutions (MAN ES) и компании HSD Engine. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

Известно, что в рамках данного соглашения компании планируют создать цифровую форму нового судового двигателя, разработать технологию по диагностике двигателей и интеллектуальную платформу.

«Мы активно принимаем участие в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по интеграции цифровых технологий, — сообщили представители Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering. — Мы планируем повысить нашу конкурентоспособность при помощи инноваций».