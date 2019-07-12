Екатеринбург, , 11:58 — REGNUM

На Белоярской атомной электростанции произошло отключение от сети энергоблока № 4. Как сообщили в пресс-службе предприятия, сработал автоматический защитный механизм.

«12 июля 2019 года в 02:51 местного времени (00:51 мск) действием защиты электрического генератора отключён от сети энергоблок № 4 Белоярской АЭС», — говорится в сообщении пресс-службы АЭС.

Отмечается, что отклонений от пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблока нет. В настоящее время выработка энергоблоком мощности снижена. Возобновить её планируется после установления и устранения причин отключения электрического генератора.

На предприятия добавили, что энергоблок № 3 Белоярской АЭС продолжает работу в соответствии с диспетчерским графиком.

Напомним, Белоярская АЭС имени И. В. Курчатова, которая является филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» (входит в крупнейший дивизион госкорпорации «Росатом» «Электроэнергетический»), расположена в Свердловской области в 45 км от Екатеринбурга.

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