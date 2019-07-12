Москва, , 11:25 — REGNUM

В России за последние 20 лет общий объем продукции аквакультуры (разведение рыбы) вырос в три раза — с 24 млн тонн до 78 млн тонн. Такие цифры привёл зампред правительства РФ Алексей Гордеев, сообщается на сайте Росрыболовство.

По его словам, в России аквакультура играет важную роль как точка роста, к 2020 году ее рост достигнет 315 тыс. тонн

Отмечается, что в настоящее время в регионах в основном выращивается малоценная, приближенная к потребителю рыба — карповые виды. Только на севере страны активно развивают индустриальную аквакультуру — форель и сёмгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, 10−12 июля в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» проходит III Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии.

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