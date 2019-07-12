Санкт-Петербург, , 11:24 — REGNUM

Россия столкнется с серьезными изменениями на рынке труда, вероятно, не через 10 лет, а позже, но эти изменения неизбежны, отметила в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в пятницу, 12 июля, доцент НИУ ВШЭ Санкт-Петербург Елена Кудрявцева, комментируя высказывания Ярослава Кузьминова о предстоящем исчезновении профессий водителя и продавца.

Как сообщалось ранее, ректор ВШЭ заявил, что трансформация на рынке труда в ближайшие десять лет приведет к фактическому исчезновению двух этих профессий, работы будут выполняться «цифровыми сервисами». Это большой вызов для российской экономики, ведь речь идет о 20% всех работающих, отметил Кузьминов.

«Речь идет об общемировой тенденции, хотя не думаю, что в нашем случае такие перемены действительно наступят через десять лет. Судя по темпам развития нашей экономики — позже.

Особенность нашего рынка труда состоит в том, что труд у нас дешевый, а рынок подстраивается под экономическую ситуацию: в случае ее ухудшения не безработица увеличивается, а снижается уровень зарплат.

Сегодня работодателям, в том числе в торговле, проще платить низкие зарплаты, чем устанавливать дорогостоящее оборудование. Но рабочих мест в этом сегменте рынка (а сейчас у нас в торговле в широком смысле слова заняты от 35 до 50% всех работающих) будет становиться меньше.

Пока неясно, как отвечать на этот вызов, готовых вариантов нет. Правительству следует начать об этом думать, потому что времени осталось не так уж и много.