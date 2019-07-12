Москва, , 11:20 — REGNUM

Жители России могут лишиться возможности расплачиваться банковскими картами Visa и MasterCard за границей. Уйти эти международные платёжные системы с российского рынка может заставить новый законопроект, который Госдума РФ планирует рассмотреть во втором чтении 23 июля. Об этом 12 июля сообщает газета «Коммерсантъ».

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Речь идёт о поправках к проекту закона «О национальной платёжной системе». Как утверждают авторы инициативы, документ нацелен на укрепление беспрерывности платежей по карте в России. По сути же он вводит запрет для российских «дочек» международных платежных систем (МПС) приостанавливать транзакции по картам банков, которые попали под санкции.

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Поправки коснутся МПС, чьи «дочки» зарегистрированы в Центробанке, в частности Visa, MasterCard, China Union Pay, JCB. Международным платёжным системам, работающим на территории России, придётся внести изменения в правила работы на российском рынке. На это им отводится полгода. После этого приостановка расчётов какого-либо банка из-за санкций будет считаться нарушением.

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов «иностранных платежных систем», однако, по мнению экспертов, скорее эти компании просто свернут свой бизнес в России.

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Как сообщало ИА REGNUM, рекомендации на случай отключения РФ от международных платежных систем некрупным российским банкам Центробанк РФ разослал ещё в конце 2018 года. В частности, регулятор посоветовал тем игрокам, которые не работают с иностранной платежной системой напрямую, найти себе запасного партнера по обслуживанию банковских карт. Таким образом они смогут обезопасить себя от перебоев в обслуживании, если кто-то из крупных банков будет отключен от международных платежных систем.

Регулятор опасается, что подобные меры могут быть предприняты в качестве санкций против РФ в 2019 году.