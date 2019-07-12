Кемерово, , 11:21 — REGNUM

Сибирская генерирующая компания (СГК) после окончания третьего этапа профилактических испытаний тепловых сетей досрочно возобновляет горячее водоснабжение потребителей Кировского, Ленинского, Центрального районов Кемерова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили сегодня, 12 июля, в отделе по связям с общественностью компании.

СГК «В правобережной части города теплоэнергетики СГК оперативно завершили проверку технического состояния магистральных и квартальных трубопроводов от Кемеровской ТЭЦ и сегодня, 12 июля, с двухдневным опережением графика восстанавливают горячее водоснабжение у потребителей Кировского района. 12 июля горячая вода начинает подаваться также потребителям Ленинского и Центрального районов — её появление в конкретном доме зависит от очерёдности заполнения квартальных сетей и оперативности включения внутридомовых систем управляющими компаниями».

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Кемерове осуществляются ежегодные гидравлические испытания теплотрасс СГК по программе подготовки теплосетевого комплекса к новому отопительному сезону.

Третий этап испытаний стартовал 1 июля, горячее водоснабжение было временно приостановлено у III группы потребителей Кировского, Центрального и Ленинского районов. В следующий понедельник, 15 июля, начинается заключительный IV этап испытаний тепловых сетей. До 28 июля включительно горячее водоснабжение будет ограничено у потребителей части Центрального, Заводского и Ленинского районов.