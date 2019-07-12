Москва, , 11:01 — REGNUM

Обновлён перечень основных жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), а также перечень основных диагностических средств. Соответствующие изменения внесла Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает «Медвестник».

Так, в обновленный перечень ЖНВЛП добавлено 28 препаратов для взрослых и 23 — для детей. Таким образом, на сегодняшний день список увеличился до 460 позиций.

В частности, с новый список ЖНВЛП вошли лекарства для лечения пяти онкозаболеваний, антибиотики и противотуберкулезные препараты.

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Новый перечень основных диагностических средств включает 46 общеклинических тестов для диагностики широкого диапазона патологий, а также 69 спецтестов для выявления конкретных заболеваний.

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Как сообщало ИА REGNUM, в России держателей регистрационных удостоверений на жизненно важные лекарственные препараты обязали снижать на цену на препараты, если их стоимость в иностранной валюте в стране производителя снизилась.

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