Нью-Дели, , 11:33 — REGNUM

Темпы прироста индийской экономики составят 12% в 2019/20 финансовом году. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так со ссылкой на официальные данные министерства финансов Индии.

Отметим, что подобные оценки динамики дальнейшего развития экономики страны легли в основу нового бюджета южноазиатского государства. Индийские эксперты и общественные деятели уже выступили с критикой правительства во главе с премьер-министром Нарендрой Моди, назвав его планы удвоить ВВП Индии за пять лет «нереалистичными». Министр финансов Индии Нирмала Ситхараман, выступая на сессии нижней палаты парламента республики, опровергла слухи о недостоверности статистических данных в новом бюджете. Она подчеркнула: «Нет никакой необходимости в распространении ничем не подкрепленных ложных слухов о неверности официальных статистических данных».

Напомним, что ранее более ста авторитетных экспертов в области экономики и социологии усомнились в верности статистических показателей индийской экономики. Правительство Индии подозревается в намеренной коррекции неудовлетворительных макроэкономических показателей.