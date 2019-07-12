Пхеньян, , 11:40 — REGNUM

Объём торговли между Северной Кореей и Дальним Востоком России резко вырос в первом квартала 2019 года. Об этом свидетельствуют данные, собранные генеральным консульством Республики Корея во Владивостоке, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

С января по март товарооборот составил 10,69 млн долларов; для сравнения — за тот же период прошлого года объём взаимной торговли достиг лишь 3,7 млн долларов. В то же время, эксперты отмечают сильный дисбаланс: экспорт из Дальнего Востока составил 10,67 млн долларов, в то время как экспорт из КНДР — не более 20 тысяч долларов. Главным образом, Россия поставляла нефть и нефтепродукты — на эту группу товаров приходится 9,1 млн долларов.

Эксперты полагают, что торговля активизировалась благодаря улучшению отношений двух стран. В апреле президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын впервые встретились во Владивостоке и заявили о стремлении развивать двусторонние отношения, несмотря на санкции Совета Безопасности ООН. Впрочем, на данный момент именно поставка нефти и нефтепродуктов остаётся практически единственно возможным способом торговли в рамках установленных квот. В остальном же возможности для экспорта из и в КНДР крайне ограничены.