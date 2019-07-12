Сеул, , 11:43 — REGNUM

Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Group объявил о завершении разработки новой технологии, благодаря которой удастся добиться снижения расхода топлива, повышения мощности двигателя и уменьшения объёмов выбросов. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании.

Новая система будет устанавливаться в автомобили, оснащённые 1,6-литровым турбированным двигателем, в частности — на Hyundai Sonata. Ожидается, что в серийное производство такие автомобили поступят уже осенью 2019 года.

Что касается технических характеристик новой системы, получившей название CVVD, то она обеспечит повышение мощности двигателя на 4% при снижении расхода топлива на 5%, а выбросы отработанных газов уменьшатся на 12% по сравнению с существующей системой CVVT. Подобного результата удалось добиться с помощью более тонкой настройки клапанов двигателя.

В то же время, Hyundai и другие южнокорейские Корпорации продолжают разработку автомобилей на водородном топливе, что позволит значительно снизить вредное воздействие на окружающую среду.