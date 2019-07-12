Копенгаген, , 12:31 — REGNUM

Датский экспорт в США увеличился на 30,6% за первые пять месяцев 2019 года по сравнению с тем же периодом 2018-го. Резкое увеличение объемов поставляемых товаров произошло благодаря повышению спроса на медицинские товары из Дании.

Также, по версии аналитика Dansk Industri («Датская промышленность») Аллана Сёренсена, увеличение экспорта в США обусловлено замедлением экономического роста в рамках Европейского союза, что делает американский рынок для датских компаний более привлекательным — об этом пишет датская газета «Børsen» («Биржа»).

Дания традиционно занимает прочные позиции на рынке США в медицинской отрасли. Помимо высокой конкурентоспособности укреплению положения датских компаний на рынке способствует и тот факт, что в США отсутствует фиксированная стоимость лекарств, что увеличивает доходность по мере роста спроса.