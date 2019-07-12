Москва, , 10:14 — REGNUM

В Госдуме уверены, что санкции США в отношении российского госдолга ударят по гражданам Америки.

«Американский истеблишмент ограничивает в правах граждан США под предлогом фейкового «российского вмешательства». Дивный новый мир», — написал депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, палата представителей конгресса США одобрила поправку к проекту оборонного бюджета на 2020 год, предусматривающую в том числе введение санкций в отношении российского госдолга. Поправка предполагает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России».

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