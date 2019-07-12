Нальчик, , 10:06 — REGNUM

С начала 2019 года на Северном Кавказе было выявлено 780 фактов незаконного отбора газа и 4100 нарушений, влияющих на учет газа. Общий объем ущерба превысил 88 млн куб. м. Об этом сообщила 11 июля пресс-служба «Газпром межрегионгаза».

Всего было проверено 37 408 промышленных и коммунально-бытовых потребителей природного газа. При этом проверки проводились в первую очередь в тех районах и населенных пунктах СКФО, где величина потерь газа является наибольшей. Традиционными способами хищения голубого топлива по-прежнему являются незаконные подключения к газовым сетям и вмешательство в работу приборов учета газа.

По словам специалистов «Газпром межрегионгаза», незаконными подключениями чаще всего грешат в Ингушетии и Дагестане. Скручивают показания счетчиков больше всего в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии.

По фактам хищений возбуждено пять уголовных дел, одно уголовное дело — по факту безучетного газопотребления. Кроме того, инициировано 92 исковых производства на общую сумму около 30 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года «Газпром межрегионгаз» назвал четыре субъекта СКФО, население которых накопило самые большие долги по газу в России. Так, долг Чечни составил 13,291 млрд рублей, Дагестана — более 9 млрд рублей, Кабардино-Балкарии — 2,732 млрд рублей и Ингушетии — 1,131 млрд рублей. Общий долг этих республик на 1 декабря 2018 года превысил 26,187 млрд рублей. При этом общий долг населения России за газ составил 37,9 млрд рублей.

В январе 2019 года власти Чечни попытались списать долги населения на сумму более 9 млрд рублей через суд. Заводской суд города Грозного вынес положительное решение по иску прокуратуры. Однако «Газпром» обжаловал его, и решение отменили.

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