Обнинск, Калужская область, 12 июля 2019, 10:04 — REGNUM
На обнинском научно-производственном предприятии «Технология» им. А.Г. Ромашина (входит в госкорпорацию «Ростех») в Калужской области проведён надзорный аудит на соответствие системы менеджмента качества организации требованиям международных стандартов AS/EN 9100:2018 и ISO 9001:2015. Эксперты инспекционно-сертификационной компании Bureau Veritas, проводившие оценку, подтвердили эффективность действующей на предприятии системы руководства качеством. Об этом 12 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор предприятия Андрей Силкин.
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По его словам, аудит проведён в структурных подразделениях «Технологии», специализирующихся на разработке и производстве изделий из полимерных композиционных материалов и специального остекления для аэрокосмической отрасли. Проверка затронула не только производственные процессы, но и обеспечивающую инфраструктуру, а также систему организации работы с потребителями наукоёмкой продукции предприятия.
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Напомним, ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина — одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта. С 1994 года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации.
Специализацией предприятия являются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных материалов.
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