Москва, , 09:56 — REGNUM

Решение Минтруда РФ о повышении прожиточного минимума в среднем на 4% принимается в форватере социальной политики президента России Владимира Путина на повышение уровня жизни населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.

«Поэтому Минтруд фактически только фиксирует этот тренд, повышая прожиточный минимум. Но, делает он это очень консервативно», — отметил политолог.

4% — это ниже инфляции на первое полугодие 2019 года, которая составила 4,7%. В этом есть видно какая-то тайная мысль. Минтруд и её стоило бы объяснить.

«Мы часто рассуждаем о том, как рождается социальное непонимание решений власти. Это тот самый случай. Почему 4%, а не 4,7%», — задаётся вопросом политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты населения РФ предлагает повысить прожиточный минимум в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса.

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