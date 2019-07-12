Москва, 12 июля 2019, 09:56 — REGNUM
Решение Минтруда РФ о повышении прожиточного минимума в среднем на 4% принимается в форватере социальной политики президента России Владимира Путина на повышение уровня жизни населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор телеграмм-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
4% — это ниже инфляции на первое полугодие 2019 года, которая составила 4,7%. В этом есть видно какая-то тайная мысль. Минтруд и её стоило бы объяснить.
Как сообщало ИА REGNUM, Министерство труда и социальной защиты населения РФ предлагает повысить прожиточный минимум в среднем на 4% в зависимости от социально-демографического статуса.
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