Оренбург, , 09:56 — REGNUM

В Оренбургской области во II квартале 2019 года по сравнению с I кварталом 2019 года цены на первичном рынке выросли на 0,7% и на конец квартала средняя цена одного квадратного метра в новостройках составила 38 563,39 рубля, на вторичном рынке цены снизились на 1,7%, и стоимость одного квадратного метра жилья составила 41 147,89 рубля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбурстате.

В большинстве регионов Приволжского федерального округа во II квартале 2019 года, как на первичном, так и на вторичном рынках жилья цены на недвижимость увеличились. Наибольшее повышение цен на первичном рынке (на 3,6%) зафиксировано в Удмуртии, на вторичном рынке (на 4,5%) в Татарии. Наибольшее снижение стоимости квадратного метра жилья наблюдалось на первичном рынке (на 1,1%) в Пермском крае, на вторичном рынке в Оренбургской области (на 1,7%).

Во II квартале 2019 года жилье в Татарии стало самым дорогим среди регионов ПФО — квадратный метр в новостройке — 69 325 рублей, на вторичном рынке — 65 474 рубля. Самое дешевое жилье — в Марий Эл: в новостройках — 37 109 рублей, на вторичном рынке — 38 029 рублей.

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