Сеул, , 10:01 — REGNUM

Южнокорейская компания Hyundai Samho Heavy Industries получила заказ на строительство двух судов, работающих на сжиженном природном газе, от компании H-Line Shipping. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства по морским делам и рыболовству страны.

По их словам, компания построит два 180 тыс. тонных сухогрузных судна, работающих на СПГ.

Известно, что с 1 января 2020 года Международная морская организация (ИМО) ужесточит нормы, согласно которым максимальное содержание серы в морском топливе будет сокращено с 3,5% до 0,5%.

После завершения строительства компания H-Line Shipping планирует осуществлять перевозки грузов из Южной Кореи в Австралию.

«В общей сложности в Южной Корее будет эксплуатироваться семь судов, работающих на СПГ, включая эти два судна», — сообщили представители министерства.