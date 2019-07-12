Москва, , 09:47 — REGNUM

Кампанию по уточнению данных о земельных участках, с которых в настоящее время не начисляется земельный налог, готовят Федеральная налоговая служба (ФНС), Росреестр и муниципалитеты. Об этом пишет 12 июля «Коммерсантъ», ссылаясь на источник в финансово-экономическом блоке правительства.

Начало работы по уточнению данных ожидается до конца года. По оценке ФНС, в России около 800 тыс. участков, в отношении которых не начисляются налоги. В среднем налоговая нагрузка на участок составляет 1,5 тыс. рублей. Таким образом, общая сумма доначислений за три года может составить 3,6 млрд рублей.

Налог с участка могут не взимать из-за «некондиционных» сведений об объекте налогообложения. Так, невозможно определить налоговую базу и применить соответствующую ставку в случае, если не указана категория земли.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий гражданам оформить излишки используемой земли.

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