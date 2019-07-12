Сеул, , 09:35 — REGNUM

Южнокорейская сельскохозяйственная компания Go Mart Narco экспортировала рис в Ирак. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей администрации города Конджу.

По их словам, вчера, 11 июля, представители компании экспортировали 1200 мешков риса (12 тонн) в Ирак.

Известно, что южнокорейская компания Go Mart Narco экспортирует свою продукцию в США (Сиэтл), ОАЭ (Дубаи), Кувейт. Однако экспорт в Ирак компания осуществляет впервые.

По словам представителей администрации, данный рис экспортирован для южнокорейских войск, которые находятся в Ираке.

Известно, что экспорт риса в Ирак будет осуществляться каждый квартал.