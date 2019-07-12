Москва, , 09:29 — REGNUM

Цены на нефть 11 июля попытались продолжить подъем, передвинув максимумы конца мая в район $67,60 за баррель. Однако закрепить успех фьючерсам так и не удалось — трейдеры предпочли планомерно зафиксировать прибыль на появлении противоречивых отраслевых сигналов, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

«Изначально рынок получил приличную подпитку со стороны слабого доллара, мягкой риторики Федрезерва, сообщениях об урагане в Мексиканском заливе и позитивном отчете минэнерго США о запасах. Но во второй половине дня давление на американскую валют ослабло на позитивных данных по инфляции в США, а Трамп напомнил рынкам, что торговое противостояние с Китаем продолжается. Лидер Белого дома посетовал, что Пекин не выполняет свои обещания покупать продукцию агропромышленного комплекса Америки», — пояснил эксперт.

Масла в огонь подлил неутешительный прогноз ОПЕК на 2020 год. Картель ожидает сохранения переизбытка мирового предложения, главным виновником которого будут США. Рост предложения вне ОПЕК ожидается на уровне 2,4 млн баррелей в день, что вдвое выше ожидаемых темпов роста спроса.

«С технической точки зрения, закрытие Brent ниже отметки $67 говорит о неготовности покупателей осваивать новые рубежи. Однако тот факт, что фьючерсы встречают спрос на спадах, говорит о некоторой стабилизации настроений. При этом перед наступлением выходных фиксация прибыли может продолжиться, если из Мексиканского залива не поступят тревожные новости о более масштабных перебоях в добыче», — полагает Николаев.

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