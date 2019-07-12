Москва, , 09:25 — REGNUM

За последние пару дней доллар США потерял около одного рубля в стоимости на Московской бирже. 11 июля торги закончились около уровня 62,86 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUMруководитель департамента учебно-методической работы Института Трейдинга и Инвестиций «Феникс» Александр Егоров.

«Основная причина укрепления рубля ралли на рынке нефти, спровоцированное благоприятным для роста сочетанием факторов: резкое сокращение запасов нефти США, простановка добычи сырья в Мексиканском заливе из-за штормов и рост напряженности на Ближнем Востоке», — пояснил эксперт.

Однако стоимость североморской смеси Brent не смогла преодолеть вверх уровень $67.65 за баррель, что дало повод для некоторой фиксации прибыли на фоне заявлений ОПЕК.

Согласно прогнозам организации на 2020 год. Картель ожидает формирования избытка предложения в виду роста добычи сланцевой нефти в США.

«Курс доллара на локальном рынке может восстановиться к уровню 63,40 в случае более масштабной коррекции на рынке нефти», — считает Егоров.

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