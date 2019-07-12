Владивосток, , 09:27 — REGNUM

Объём пшеницы, поставленный в КНДР из Приморья в первом полугодии, вырос в 28 раз по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает 12 июля пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Северная Корея за шесть месяцев 2019 года получила 8,4 тыс. тонн пшеницы, тогда как в первом полугодии 2018 года — лишь 300 тонн. Основным экспортером приморской пшеницы, однако, является Япония (33,4 тыс. тонн).

В целом в первом полугодии экспортировано 41,8 тыс. тонн пшеницы — на 7,3 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Кукуруза отправлена за рубеж в количестве 113,3 тыс. тонн, соя — 107,4 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, в Лазовском районе Приморского края несколько гектаров земли арендовано под выращивание женьшеня. Культивированием ценного растения занялись энтузиасты.

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