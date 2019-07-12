Екатеринбург, , 09:19 — REGNUM

В Екатеринбурге на ИННОПРОМе подписано соглашение о развитии инвестиционного потенциала Краснотурьинска. Церемония состоялась 11 июля, свои подписи поставили гендиректор Корпорации развития Среднего Урала Максим Прачик и первый вице-президент областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов.

В документе определены условия и принципы сотрудничества, нацеленного на создание необходимых условий для развития в Краснотурьинске инвестиционной деятельности. Как следует из соглашения, в первую. очередь сотрудничество будет направлено на развитие индустриального парка «Богословский».

Напомним, Краснотурьинск имеет в настоящий момент статут Территории опережающего социально-экономического развития. Как отмечает Черепанов. эта ТОСЭР уже встала на ноги. И в настоящий момент большую роль играет продвижение данной территории для среднего и малого бизнеса. Для бизнеса это новые возможности — льготы по налогами богатая инфраструктура. А для севера области это уверенность в будущем и перспективы развития.

«Именно поэтому мы берем на себя обязательства по продвижению территории, её развитию и привлечению новых резидентов», — подчеркнул Михаил Черепанов.