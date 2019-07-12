Душанбе, , 09:08 — REGNUM

Уровень инфляции в потребительском секторе Таджикистана по итогам первой половины 2019 года составил 4%. Об этом сообщили в агентстве по статистике при президенте республики.

В ведомстве уточнили, что в июне инфляция составила 0,4%, а в годовом выражении — 8,7%. Отмечается, что правительство Таджикистана планирует удержать инфляцию по итогам 2019 года на уровне 7%. В 2018 году этот показатель составил 5,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-мая 2019 года уровень инфляции в Таджикистане составил 3,5%. В мае инфляция составила 1%, в годовом выражении этот показатель достиг 8,8%.

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