Вашингтон, , 09:00 — REGNUM

Американская компания Amazon намерена выделить более $700 млн на переподготовку 100 тыс. сотрудников в США до 2025 года, сообщается на сайте компании.

Отмечается, что речь идет о сотрудниках, работающих в офисах, технологических хабах, пунктах выдачи заказов, а также розничных магазинах и на средствах транспортировки. В компании уверены, что переподготовка сотрудников поможет им перейти на более высококвалифицированные штатные позиции в Amazon.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Amazon заявила о готовность заплатить $10 000 каждому своему сотруднику, который решит покинуть компанию и сформировать новый стартап в США, ориентированный на доставку посылок. Аmazon также пообещала платить этим людям эквивалент их трехмесячной зарплаты, когда они работали на компанию.

На сегодняшний день место мирового лидера среди онлайн-магазинов занимает сервис компании Amazon. Для сравнения, в 2018 году доход Google Express составил $1 млрд, в то время как Amazon удалось заработать $141 млрд.

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