Санкт-Петербург, , 08:58 — REGNUM

Банк России с 12 июля 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у небанковской кредитной организации «21 ВЕК», зарегистрированной в Санкт-Петербурге.

Как сообщает регулятор, лицензия отозвана в связи с невыполнением организацией требований федерального закона «О банках и банковской деятельности». В частности, кредитная организация не достигла на 1 июля 2019 года минимального размера собственных средств (капитала).

ООО «21 ВЕК» было зарегистрировано Банком России 26 февраля 1997 года, адрес регистрации — Санкт-Петербург, Песочная набережная, дом 40, литера А, помещение 26-Н. Уставный капитал организации 5,3 млн рублей. Компания принадлежит нескольким частным лицам. Организация не участвует в системе страхования вкладов.