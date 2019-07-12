Душанбе, , 08:52 — REGNUM

Таджикистанская компания «Дусти 2017» и АО KazakhExport подписали соглашение по поставке 30 тыс. тонн арматуры в Таджикистан на сумму $16 млн. Об этом сообщает агентство «КазТАГ» со ссылкой на KazakhExport.

В рамках соглашения казахстанская сторона планирует поставить в Таджикистан металлическую арматуру АО «АрселорМиттал Темиртау» для строительства Рогунской гидроэлектростанции. Ранее Казахстан уже экспортировал 20 тыс. тонн арматуры на сумму $9,7 млн.

Отметим, вышеуказанное соглашение было подписано 11 июля в рамках визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Душанбе. Всего было подписано 11 документов на общую сумму $80 млн. Соглашения касаются поставок пшеницы, сельскохозяйственной, железнодорожной техники, автобусов и других товаров.

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