Новотроицк, Оренбургская область, , 08:59 — REGNUM

В городе Новотроицк, который имеет статус территории опережающего развития (ТОСЭР), в Оренбургской области займутся разведением пресноводной рыбы с использованием местных ресурсов. Также на востоке региона будут выпускать магнезиальные огнеупоры, начнут гидрометаллургическое производство никеля и кобальта. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства по итогам рабочей поездки врио губернатора Дениса Паслера на восток Оренбуржья.

В ТОСЭР Ясный готовы реализовать проекты по производству современной упаковочной тары для сыпучих продуктов и веществ, производству специальных мастичных добавок, повышающих прочность и качество дорожного покрытия и выпуску запчастей для железнодорожного транспорта.

И в Новотроицке, и в Ясном уже есть по три-пять потенциальных резидентов, имеющих готовые проекты и ждущих расширения перечня видов экономической деятельности (ОКВЭД), разрешённой в ТОСЭР. Денис Паслер поручил рассматривать заявки инвесторов в максимально короткие сроки.

Стоит отметить, федеральным законодательством для ТОСЭРов предусмотрена льготная шкала налогообложения. Оренбургская область пошла на максимально возможные льготы — нулевые ставки по налогам на прибыль и на имущество на первые пять лет и минимальные ставки на последующие 5 лет (10% — налог на прибыль, 1,1% — налог на имущество). Работа по дополнению ТОСЭР Новотроицк в части новых ОКВЭДов находится на стадии завершения.