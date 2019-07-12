Пекин, , 08:37 — REGNUM

В первой половине 2019 года объем продаж экскаваторов в Китае составил 124 752 единицы, что на 12,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей China Construction Machinery Association.

Экскаватор

В первом квартале 2019 года объем продаж экскаваторов составил 69 284 единицы, что на 23,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во втором квартале года — 55 468 единиц.

В мае текущего года в стране было продано 16 771 экскаваторов, что на 0,6% меньше, чем в мае 2018 года. В 2018 году в стране было продано 184 190 единиц, что на 41,1% больше, чем в 2017 году.

Известно, что китайские компании Sany и XCMG увеличили свою долю на рынке до 24,9% и 14,2% соответственно. Американской компании CAT принадлежит 9,3% рынка, южнокорейской компании Doosan Infracore — 7,8% рынка, Komatsu Limited — 4,3% рынка, Hyundai Construction — 3,9%.

В первом полугодии 2019 года продажи экскаваторов Doosan Infracore составили 9707 единиц, что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Известно, что в июне 2019 года компания продала 1074 экскаватора и увеличила свою долю на рынке до 8,7%.

«Мы сосредоточились на продаже средних и крупных моделей экскаваторов, в результате чего увеличили свою долю на рынке на 0,5%. Мы продолжим придерживаться данной политике, чтобы увеличить прибыль», — сообщили представители компании Doosan Infracore.