Москва, , 08:31 — REGNUM

По итогам первого полугодия 2019 года доходность пенсионных накоплений граждан, оставивших свои средства по умолчанию в Пенсионном фонде России под управлением Государственной управляющей компании (ГУК) Внешэкономбанка (ВЭБ) увеличилась на 27,6%, сообщает пресс-служба компании.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что по итогам первых шести месяцев текущего года доходы от размещения ГОУ пенсионных накоплений составили 70,7 млрд рублей по расширенному портфелю и 1,8 млрд рублей — по портфелю госбумаг.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 июля 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждан России будут в обязательном порядке информировать о последствиях досрочного перехода из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой или в Пенсионный фонд России.

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