Душанбе, , 08:36 — REGNUM

Соглашение о сотрудничестве на сумму $20,7 млн подписали казахстанская компания «Агромашхолдинг», государственное предприятие «Таджиксельхозлизинг» и АО KazakhExport. Об этом сообщили 12 июля в пресс-службе председателя правительства Казахстана.

Соглашение подписано во время визита премьер-министра Казахстана Аскара Мамина в Душанбе. В рамках соглашения «Таджиксельхозлизинг» закупит комбайны ESSIL казахстанской сборки, а также иную сельскохозяйственную технику.

В компании KazakhExport пояснили, что «Таджиксельхозлизинг» специализируется на поставках сельхозпредприятиям Таджикистана техники и запчастей в лизинг, а также на сервисном обслуживании клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля представители Евразийского банка развития, «Таджикистанских железных дорог» и АО KazakhExport подписали соглашение о сотрудничестве на сумму $35 млн.

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