Москва, , 08:30 — REGNUM

Более 12,5 млн пассажиров перевезли в июне российские авиакомпании. Это на 9,5% больше, чем в июне прошлого года, следует из оперативных данных Росавиации.

Компания «Аэрофлот» перевезла 3,31 млн пассажиров (+3,3% к июню 2018 года), S7 — 1,34 млн пассажиров (+1,34%), «Россия» — 1,35 млн (+7,7%). Заметнее всего пассажиропоток вырос у лоукостера «Победа» — на 43,2%, до 905 тыс. человек.

«Уральские авиалинии» перевезли 943 тыс. пассажиров, что на 2,8% меньше, чем год назад в июне. В общей сложности перевезено 12,57 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — мае 2019 года российские перевозчики отправили по воздуху 44,88 млн пассажиров. Это на 12,3% больше, чем за первые пять месяцев минувшего года.

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