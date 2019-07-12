Москва, , 08:26 — REGNUM

В Москве появилось девять новых автобусных маршрутов. Они организованы по просьбам москвичей, сообщается на портале столичного градоначальника.

Обсуждение новых маршрутов проводилось на портале crowd.mos.ru. Краудсорсинг-проект «Наши маршруты» создали для улучшения работы наземного городского транспорта.

Москвичи предложили более 2 тыс. идей по организации маршрутов наземного общественного транспорта. Благодаря этому в столице появились девять автобусных маршрутов. В год ими пользуются порядка 6 млн пассажиров.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве пользуются особой популярность ночные маршруты общественного транспорта. Всего в городе действует 13 ночных маршрутов автобусов.

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