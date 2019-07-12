Алма-Ата, Казахстан, , 08:20 — REGNUM

Чистая прибыль Евразийского банка развития (ЕАБР) по итогам первой половины 2019 года составила $39,1 млн, что на 4,27% больше по сравнению с аналогичным показателем 2018 года. Об этом 12 июля сообщили в пресс-службе ЕАБР.

За отчетный период чистый процентный доход банка составил $50 млн. По состоянию на 1 июля 2019 года объем инвестиционного портфеля составил $8,025 млрд, что на 8,4% больше, чем в начале 2019 года.

Объем активов ЕАБР вырос с начала года на 12,3%, до $4,2 млрд, капитал банка — на 3,6%, до $1,8 млрд, объем долговых ценных бумаг — на 20,6%, до $1,84 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля в Душанбе представители Евразийского банка развития, «Таджикистанских железных дорог» и АО KazakhExport подписали соглашение о взаимопонимании на сумму $35 млн.

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