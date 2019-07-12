Москва, , 08:09 — REGNUM

Россия и страны Евросоюза ведут работу по более активному переходу на расчёты в евро за энергоносители, и результаты уже есть. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

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«Такая работа ведётся. Она ведётся достаточно успешно, тем более что наши европейские партнеры также заинтересованы в популяризации своей коллективной валюты, укреплении её международных позиций», — сказала дипломат.

Она уточнила, что этот процесс идёт «в русле, созвучном инициативам Еврокомиссии по повышению международной роли евро и расширению его использования во внешнеэкономических операциях».

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, доля единой европейской валюты в двустороннем товарообороте увеличивается, более того, стороны заинтересованы в наращивании соответствующих транзакций. «В этом контексте с партнерами прорабатываются вопросы более активного применения единой европейской валюты в расчетах за поставки российских энергоносителей», — добавила Захарова.

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При этом представитель МИД подчеркнула, что особенности формирования мировых цен на энергоносители не позволяют в одночасье перевести все платежи между российскими и европейскими компаниями на евро, однако высказала убеждённость, что «соответствующий тренд будет только укрепляться в дальнейшем».

Захарова отметила, что на мировых рынках «наметилась тенденция сокращения использования доллара во взаиморасчетах по торговым операциям», что стало объективной реакцией на сложившуюся геополитическую реальность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что отказ от доллара повысит защищенность экономик стран мира от произвольных действий Соединённых Штатов, которые злоупотребляют особым положением доллара и американских кредитных финансовых расчетных институтов.