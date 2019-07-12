Чебоксары, , 08:04 — REGNUM

В Чебоксарах продолжают выкупать дебиторскую задолженность управляющих компаний, которые стали банкротами. С торгов ушли долги общества «УК «Сфера», ранее продана дебиторская задолженность «УК «Надежный», передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы. В структуре лота наибольшую часть составляют долги населения, что может являться свидетельством передела рынка ЖКХ в Чувашии.

На 30 июля назначено собрание кредиторов ООО «УК «Сфера», где будет представлен отчёт о ходе конкурсного производства и использовании денежных средств, а также рассмотрено положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества управляющей компании.

Между тем, в июне прошли торги по продаже имущества и дебиторской задолженности компании «УК «Сфера». Лотом № 1 стала дебиторская задолженность: согласно документу, были выставлены права требования к физическим лицам по уплате коммунальных платежей в размере 29 922 675,86 рублей и права требования к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в размере 1 330 888,7 рублей. Общий размер требований составил 31 253 564,56 рублей, при этом начальная цена лота определена в сумме 2 817 345 рублей (НДС не облагается).

Данный лот готовы были выкупить два участника — ООО «Гарантия» (г. Чебоксары) и новочебоксарец Дмитрий Ильин. Победителем стало общество «Гарантия», предложившее максимальную цену за лот — 2 817 345 рублей.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Гарантия» зарегистрировано в январе 2014 года в Чебоксарах с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем и директором является Александр Калинкин. Основной вид деятельности компании — управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе, в числе дополнительных указано пять видов деятельности. Отметим, что Александр Калинкин также выступал в числе учредителей ряда других компаний, в их числе — ныне ликвидированное ООО «Управляющая компания «Рябинка», где ему принадлежала доля в 93%.

В отношении ООО «УК «Сфера» (г. Чебоксары, ул. 139 стрелковой дивизии, 20) решением Арбитражного суда Чувашии от 12 февраля 2019 года было открыто конкурсное производство ликвидируемого должника на шесть месяцев. По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в 2005 году с уставным капиталом в 130 тыс. рублей. Учредителями являются четыре человека: Эдуард Кудряев (доля 33%), Андрей Тувалев (доля 25%), Елена Теплякова (доля 9%), Дмитрий Емельянов (доля 33%).

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года в рамках дела о банкротстве ООО «Управляющая компания «Надежный» (ООО «УК «Надежный») была выкуплена дебиторская задолженность компании — долги населения и юрлиц общей стоимостью 7,723 млн рублей, где львиную долю составляет задолженность жителей. При начальной стоимости 772 400 рублей максимальная предложенная цена за лот составила 1 235 840 рублей, то есть в 1,6 раза выше первоначальной цены. Эту цену предложила Ираида Иванова, бывший индивидуальный предприниматель из Чебоксар. ООО «УК «Надежный» (г. Чебоксары, улица Кадыкова, д. 18) было признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 13 сентября 2018 года.

В настоящее время продолжается дело о банкротстве ООО «Реал-Люкс», которое было признано банкротом решением Арбитражного суда Чувашии от 1 октября 2018 года. Дебиторская задолженность управляющей компании составляет около 17,3 млн рублей.

Читайте также: Управляющая компания-банкрот в Чебоксарах накопила более 126 млн долгов

Эксперты считают, что в Чебоксарах после ухода ООО «Коммунальные технологии» идёт передел рынка ЖКХ, симптомом которого является скупка дебиторской задолженности у управляющих компаний-банкротов. Конечная возможная цель — «подмять» под себя городское ЖКХ. По мнению лидера чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислава Солдатова, затем, «скорее всего, начнут кошмарить население»: «долги могут вернуться к жителям в большем размере, с учётом всех расходов новых владельцев, их долгов, начисленных штрафов и пени».

Подробнее: Передел рынка? После банкротства УК в Чебоксарах могут «кошмарить» жителей