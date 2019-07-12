Тбилиси, , 08:13 — REGNUM

Около 4 млрд лари, что эквивалентно $1,5 млрд, могла бы потерять Грузия в случае введения Россией полного эмбарго. Об этом сообщила журналистам грузинский министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.

Ущерб, в первую очередь, был бы причинен сфере туризма. Это $750 млн, которые Грузия рассчитывает получить до конца года. Еще примерно $600 млн — ожидаемые денежные переводы, кроме того, более $300 млн в течение года приносят Грузии поставки вина, сельхозпродукции и минеральной воды. В регионе Аджарии стало заметно меньше туристов, отметила министр, связав такую ситуацию с «безответственными заявлениями и агрессивной риторикой» со стороны «отдельных лиц».Как сообщало ИА REGNUM, отношения России и Грузии обострились в конце июня, после антироссийских выступлений в Тбилиси. Масла в огонь подлил журналист Георгий Габуния, нецензурно обругавший российского президента Владимира Путина в телеэфире.

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