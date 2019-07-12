Вашингтон, , 07:26 — REGNUM

В России в 2019 году фермеры собирают урожай исключительно качественной пшеницы, пишет американское издание Bloomberg.

Издание отмечает, что в южном пшеничном поясе в России в последнее время стояла сухая и жаркая погода, благодаря этому содержание белка в зерне повысилось. По словам фермера Андрея Бурдина, доля высококачественной пшеницы в текущем году составила порядка 80% от общего объема, что в четыре раза больше, чем обычно.

Вместе с тем, пишет Bloomberg, высококачественного зерна так много, что фермерам трудно будет продать его по более высоким ценам. В связи с этим некоторые фермеры придерживают зерно, рассчитывая, что цены на него вырастут, если урожай в других регионах страны окажется худшего качества.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что урожай зерна в 2019 году позволит обеспечить не только все внутренние потребности, но и гарантирует стабильность рынка и рост зарубежных поставок. На сегодняшний день в стране зерновые и зернобобовые культуры обмолочены на площади свыше 5,7 млн га.

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