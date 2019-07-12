Вашингтон, , 07:22 — REGNUM

Южнокорейская химическая компания LG Chem построит второй завод по производству аккумуляторов для электромобилей в США. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, компания планирует построить завод в штате Кентукки или Теннесси к 2022 году. По предварительным данным, на строительство завода будет выделено 2 трлн вон (~$1,69 млрд).

Аккумуляторы, которые будут производиться на новом заводе, будут поставляться таким автопроизводителям, как Volvo, Hyundai и Volkswagen.

Известно, что ранее, в 2012 году южнокорейская компания построила завод по производству аккумуляторов в Мичигане.

«В марте 2019 года объем заказов составил 110 трлн вон (~$93,47 млрд). Мы уверены, что к концу года количество заказов увеличится», — сообщили представители компании.

Ранее, LG Chem планировала построить еще один завод в Европе, однако никакой информации о сумме инвестиций о представителей компании не поступало.