Москва, , 07:14 — REGNUM

Торги по нефти Brent 11 июля завершились небольшим ростом на 0,26%. Поддержку нефтяным котировкам накануне оказал отчёт минэнерго США, который отразил недельного сокращение запасов сырой нефти в стране, а также общее ослабление доллара после выступления главы ФРС США Дж. Пауэлла, заявил корреспонденту ИА REGNUMаналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Также нефтяной рынок получил поддержку из Мексиканского залива на фоне сообщения о приближающимся шторме.

11 июля к закрытию дня покупатели растеряли заработанные очки. Поводом к фиксации прибыли послушала новость что картель прогнозирует снижение мирового спроса на сырую нефть в 2020 году.

12 июля нефть сорта Brent торгуется в небольшом плюсе по $66,95 за баррель (+0.43%). Сегодня ожидается тест отметки сопротивления $67,90.

Если покупатели сумеют проскочить отметку $68,30, то повышение котировок продолжится до $70. Если попытка с пробоем провалится, то можно ждать нисходящую коррекцию до уровня $65,65.

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