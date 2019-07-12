Москва, , 07:08 — REGNUM

Российская валюта подорожала к иностранным валютам на фоне роста нефтяных котировок, а также ожиданий снижение процентных ставок ФРС США, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Владислав Антонов.

Торги по рублёвым парам 11 июля завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,58%, да 62,81 руб., евро/рубль — на 0,56, до 70,68 руб., фунт/рубль на 0,40%, до 78,70 руб.

Глава ФРС Джером Пауэлл выступая в Конгрессе США о денежно-кредитной политике заявил при сохраняющейся неопределенности в отношении торговой политики и устойчивости глобальной экономики, регулятор пойдет на снижение ставок.

Сегодня, 12 июля, нефть сорта Brent торгуются в небольшом плюсе по $66,90 за баррель. Поддержку нефтяным котировкам накануне оказали отчет минэнерго США, который отразил снижение запасов нефти, ослабление доллара, а также приближающийся ураган в Мексиканском заливе.

11 июля пара доллар/рубль снижалась до 62,75 руб. курс доллара в очередной раз упал ниже 63 руб. Если учитывать, что на следующей неделе начинается налоговый период, то высокая вероятность увидеть курс доллара ниже 62,50 руб. Скорее всего, это произойдет, когда баррель Brent поднимется выше $65,30.

Читайте также: У рубля есть шанс на движение к уровню в 60−61